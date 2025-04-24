Специалистов Ленинградского РДУ познакомили с передовым оборудованием НТЦ ЕЭС

23 апреля на площадках НТЦ ЕЭС прошла экскурсия для специалистов Ленинградского РДУ, где участники смогли познакомиться с принципами работы комплексов физического и цифрового моделирования и их практическим применением.

В ходе визита они посетили ключевые объекты научно-технической и экспериментальной базы НТЦ ЕЭС: цифро-аналого-физический комплекс ( ЦАФК ) и современный программно-аппаратный комплекс RTDS .

Гостям рассказали, что ЦАФК обладает уникальными возможностями для проведения испытаний, проверки функционирования и сертификации экспериментальных и промышленных образцов микропроцессорных устройств управления, регулирования, противоаварийной и режимной автоматики и релейной защиты агрегатного, станционного и системного уровней.

В процессе экскурсии было отмечено, что уникальность RTDS заключается в способности воспроизводить динамическое поведение сложных систем в режиме реального времени. Это позволяет инженерам проводить эксперименты для анализа электромагнитных и электромеханических процессов, исследовать установившиеся и переходные режимы работы энергосистемы, обеспечивая эффективное решения широкого круга задач.

Важным дополнением к этим возможностям является способность комплекса подключать реальное оборудование устройств регулирования и управления, систем релейной защиты и автоматики, что позволяет применять RTDS для тестирования и испытания этого оборудования без использования специализированных стендов.

«Экскурсия на физическую модель АО «НТЦ ЕЭС» – это невероятно! Масштабы впечатляют: сложные энергосистемы оживают в деталях, словно гигантский конструктор из учебников по электротехнике. Как айтишнику, мне было особенно приятно увидеть, как фундаментальные принципы работают «в металле». Отличный способ освежить знания и узнать что-то новое!», – отметила старший администратор ОИК Службы автоматизированных систем диспетчерского управления Ленинградского РДУ Анастасия Кузнецова.

«За два часа нам подробно рассказали о деятельности НТЦ ЕЭС, объяснили этапы прохождения сертификационных испытаний регуляторов возбуждения разного типа, – поделился впечатлениями старший диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Ленинградского РДУ Алексей Алтухов. – Буквально пошагово нам показали, как происходит эксперимент на физической модели энергосистемы, продемонстрировали машинный зал, чтобы можно было своими глазами увидеть, как сложно устроена модель изнутри. Также мы увидели, как работает современный RTDS при моделировании процессов, происходящих в энергосистеме в режиме реального времени. Экскурсия была очень познавательной, вели её большие профессионалы и знатоки своего дела».

По мнению участников, визит специалистов РДУ на экспериментальную базу Центра – важный шаг в подготовке нового поколения энергетиков, которые смогут эффективно работать с современными цифровыми технологиями.