Специалисты научного института «Росатома» впервые испытали компрессор отпарного газа отечественного производства

В Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО «НИИЭФА», Санкт-Петербург, входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно прошли «холодные» испытания компрессора отпарного газа производства АО «Казанькомпрессормаш» на газообразном азоте.

Это первый российский низкотемпературный компрессор, который сжимает и перекачивает холодную среду. Компрессоры отпарного газа востребованы при перекачке или использовании сжиженного природного газа (СПГ), а также в технологическом цикле установок по производству СПГ. «Холодные» испытания на стендовой базе АО «НИИЭФА» проводились в России впервые. Процесс испытаний состоял из нескольких этапов; для подтверждения характеристик компрессорной установки массой 17 тонн, длиной корпуса около 3 метров и с массовым расходом газа 76 т/ч в процессе испытаний отслеживалось огромное количество параметров работы компрессора, включая напорно-расходные, температурные и энергетические характеристики компрессора, а также его вибрационное состояние.