Специалисты научного института «Росатома» впервые испытали компрессор отпарного газа отечественного производства
В Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО «НИИЭФА», Санкт-Петербург, входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно прошли «холодные» испытания компрессора отпарного газа производства АО «Казанькомпрессормаш» на газообразном азоте.
Это первый российский низкотемпературный компрессор, который сжимает и перекачивает холодную среду. Компрессоры отпарного газа востребованы при перекачке или использовании сжиженного природного газа (СПГ), а также в технологическом цикле установок по производству СПГ. «Холодные» испытания на стендовой базе АО «НИИЭФА» проводились в России впервые. Процесс испытаний состоял из нескольких этапов; для подтверждения характеристик компрессорной установки массой 17 тонн, длиной корпуса около 3 метров и с массовым расходом газа 76 т/ч в процессе испытаний отслеживалось огромное количество параметров работы компрессора, включая напорно-расходные, температурные и энергетические характеристики компрессора, а также его вибрационное состояние.
«Испытания высокотехнологичного оборудования зачастую показывают необходимость его доработки, а также доработки испытательного оборудования. В данном случае испытания прошли с первого раза. Коллеги из АО “Казанькомпрессормаш” и АО “НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа” разработали и изготовили компрессор на высоком техническом уровне. В свою очередь, специалисты АО “НИИЭФА” разработали программу и методику испытаний, грамотно решили технические и технологические вопросы, включая интеграцию электродвигателя мощностью 6 МВт в систему испытательного стенда. Испытания прошли успешно и не выявили несоответствий», – рассказал начальник научно-исследовательского отделения криогенной техники и прикладной сверхпроводимости научно-технического центра «Синтез» АО «НИИЭФА» О.А. Ковальчук.