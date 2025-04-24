Стартовал капремонт дороги Тольятти – Ягодное в Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области начался капитальный ремонт на участке дороги «Тольятти - Ягодное» протяженностью 6,6 км. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

Помимо обновления проезжей части, проектом предусмотрено строительство переходно-скоростных полос для поворота к селу Ягодное, устройство тротуаров на всем протяжении участка, монтаж линий освещения и обустройство остановок общественного транспорта. В настоящий момент на объекте выполняют земляные работы: проводят валку кустарника, снимают растительный слой, устраивают дорожное корыто и бортовой камень. В полном объеме капремонт планируют завершить 1 декабря текущего года.

«Решение о капитальном ремонте дороги в феврале 2025 года принял Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рассмотрения на оперативном совещании правительства обращения жителей села Ягодное о необходимости строительства выделенной полосы для поворота с дороги к населенному пункту», - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Самарской области в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 216 дорог, в том числе 181 км региональных трасс и 36,5 км - на улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.