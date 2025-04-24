Технологичная и комфортная: какой будет главная спортивная арена Воронежа

Новый центральный стадион футбольного клуба «Факел» в Воронеже построят на месте самого старого футбольного поля в городе. Его вместимость составит не менее 24 000 человек. Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации одобрила проект.

До Революции на месте будущего спортивного объекта располагалась Сенная площадь и кадетский плац, которые были местом проведения торжественных, военных и спортивных мероприятий. Именно тут собирались для игры первые любители футбола в Воронеже. Позднее в 1927 году на этом месте был заложен первый стадион, практически разрушенный во время Великой Отечественной войны. Далее его несколько раз реконструировали. Наиболее масштабные работы относятся к 1984 году. На данный момент объект считается аварийным и подлежит демонтажу.

«Площадь нового стадиона составит почти 83 тысячи кв. м. Его основная спортивная площадка – открытое футбольное поле с размером игровой зоны 105 на 68 метров, покрытое натуральным газоном. Арена будет с открытой игровой зоной, а над зрительными трибунами предусмотрен навес. Тщательно продумана логистика объекта. Так, основные потоки зрителей будут двигаться с четырех сторон к входным группам. Перед ними оборудуют накопительные площадки. Распределение потоков загрузки стадиона решается путем использования двух уровней здания. Предусмотрены отдельные входы для спортсменов, судей и организаторов матчей. Особое внимание уделено доступности всех помещений для маломобильных категорий граждан», – рассказал представитель Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

По проекту стадион будет прямоугольным со скругленными углами, высотой 2, 4 и 5 этажей. Его уникальный облик сформируют белые контуры фасада и решение трибун в клубных цветах. Также предусмотрена архитектурная подсветка здания. Для удобства всех посетителей спортивного комплекса появится подземный паркинг.

Еще одна уникальная черта футбольной арены – мультимедийная консоль размером 10х6 м. Всего для арены запроектированы четыре медиаэкрана.

Застройщик – Министерство строительства Воронежской области

Генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА»