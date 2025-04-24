В Метране дали старт строительству новых производственных мощностей

Символическая церемония состоялась на территории предприятия с участием руководства и сотрудников



Метран начал работу по строительству дополнительного офисно-производственного комплекса с объектами инфраструктуры.

«Мы поставили перед собой четкие планы по расширению линейки выпускаемой продукции, увеличению объемов и прибыли. И для этого Метран должен расти», отметил на церемонии генеральный директор Группы Компаний «Метран» Антон Дружинин.

Строительство новых производственных мощностей рассчитано на три года, но Антон Дружинин подчеркивает – свои проекты Метран привык сдавать раньше срока.

«Именно отсюда и вместе с вами я хочу сделать первый шаг на пути строительства. Мне очень важно, чтобы к этому событию каждый из вас приложил руку ─ не только фигурально, но и буквально. Давайте оставим яркие отпечатки на холсте и станем частью исторического для Метрана и нашего региона события!»

В ходе церемонии все сотрудники оставили отпечатки ладоней на специальном холсте и сделали памятное коллективное фото.

Группа компаний «Метран» была образована в 1992 году. Сегодня она занимает лидирующие позиции по разработке и производству средств измерений и промышленной автоматизации в России. На предприятии внедрены процессы мирового уровня, высокая культура производства, система менеджмента качества, современная база оборудования и оснастки, работают сотрудники с высокой квалификацией – все это служит целям развития приборостроительной отрасли Российской Федерации. В ЭКГ-рейтинге, национальном стандарте индекса деловой репутации, Метран входит в топ-30 компаний России, занимая позицию «Лидер наивысшего уровня».