Более 50 км дорог и свыше 40 соцобъектов построят и обновят в Ингушетии

Власти Ингушетии намерены в этому году построить десятки объектов образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры в рамках нацпроектов, заявил премьер республики Владимир Сластенин, выступая с отчетом о работе правительства за 2024 год.

"К основным мероприятия, запланированным на 2025 год, относятся строительство 11 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 51 км, обустройство 23 территорий общественного пользования, реконструкция дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, в этом году в Сунже заложат новую парковую зону, предполагается капремонт 8 школ и детсадов, переоснащение шести муниципальных библиотек по модельному стандарту, строительство участковой больницы в селе Али-Юрт и ФАПа в отдаленном поселении Чемульга.

По новым нацпроектам с федеральными органами власти подписано 28 финансовых соглашений на сумму 4,3 млрд рублей.

Сластенин отметил, что за шесть лет реализации национальных проектов в развитие региона инвестировано свыше 50 млрд рублей, реализовано 380 проектов. Построены 41 школа на 26 тыс. мест, 26 детсадов на 6 тыс. мест, 6 объектов здравоохранения, выполнен капремонт республиканской детской поликлиники, построено и отремонтировано 24 учреждения культуры, 20 объектов спорта. Благоустроены 190 общественных территорий, отремонтированы 63 дороги общей протяженностью свыше 150 км и 3 моста.

В прошлом году объем финансовых средств, направленных на нацпроекты, составил 4,7 млрд рублей.

Реализовано более 80 мероприятий, в том числе строительство 6 школ на 3 тыс. ученических мест, центра соцобслуживания в Малгобеке, ФОКа в селе Барсуки, Альтиевского водозабора, 14 объектов дорожного хозяйства.