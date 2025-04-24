IEK GROUP на выставке «Нефтегаз–2025»: комплексные решения для будущего нефтегазовой отрасли

На выставке «Нефтегаз—2025» IEK GROUP громко заявила о себе: это был дебют, и он точно не остался незамеченным! Компания представила интегрированные решения для энергообеспечения и автоматизации, созданные с учетом потребностей нефтегазовой отрасли.

132 кв. метра — и ни сантиметра впустую: наш стенд превратился в настоящую витрину технологического будущего. Четыре ключевые зоны — IEK DIGITAL, IEK AUTOMATION, «Решения для взрывоопасных зон», «Российское производство и локализация» — показали, что компания умеет строить системы, которые работают как единое целое.

В зоне IEK DIGITAL гости увидели автоматизированную насосную станцию ШУНС-ONI-MS, полностью собранную из продукции IEK GROUP. Управление — на базе ПЛК ONI ТИТАН 1070, разработанного совместно с ГК МФМК и внесенного в реестр Минпромторга. Цифровой двойник с цветовой индикацией работы, система управления на платформах MasterSCADA и MasterPLC — мы показали, как должна выглядеть умная энергетика.

В зоне IEK AUTOMATION была представлена трехуровневая экосистема для промышленных объектов на базе оборудования автоматизации ONI и продукции для IT-коммуникаций ITK. Первый уровень (диспетчеризация) включает автоматизированное рабочее место, телекоммуникационные шкафы, промышленные компьютеры. Второй уровень (управление) состоит из контроллеров, панелей оператора, преобразователей частоты. Для третьего уровня мы предлагаем полевое оборудование: электродвигатели, реле, датчики, блоки питания.

Посетителей зоны решений для взрывоопасных объектов интересовали взрывозащищенные светильники FEREKS, клеммы ARMAFIX, а также интеллектуальная станция управления двигателями станка-качалки СУ-22. Среди ее преимуществ корпус из композитного материала, адаптация к агрессивной среде, удаленный мониторинг через GSM и возможность диспетчеризации.

На выставке мы продемонстрировали также решение по молниезащите объектов нефтегазовой отрасли. Отдельно стоящая молниезащитная мачта высотой до 30 метров предназначена для взрывоопасных зон, где требуется усиленная защита от ударов молнии, например, для нефтебаз.

Традиционно вызвало ажиотаж наше флагманское НКУ FORMAT PRO, испытанное на токи до 4000 А и сертифицированное по ГОСТ IEC 61439. Экспозиция включала и компактное цифровое НКУ FORMAT PRO на базе силового оборудования ARMAT. Центральным элементом НКУ стало решение по управлению и мониторингу электроустановки, включая АВР на базе ПЛК ТИТАН 1000.

Также мы продемонстрировали блочное решение АВР, совместимое со всей линейкой силового и коммутационного оборудования IEK. АВР имеет функции самодиагностики и журнал событий, графический дисплей, возможны дистанционный контроль и управление по протоколу Modbus RTU. Посетители ознакомились с представленным силовым оборудованием ARMAT, а в зоне разбора, где специалисты компании проводили мастер-классы, убедились в преимуществах этой линейки.

В зоне «Российское производство и локализация» ощущались не только масштабы присутствия компании в России, но и мощь бренда «Контактор». Завод из Ульяновска впервые участвовал в выставке как часть IEK GROUP и представил ретрофит на базе воздушного выключателя «Протон_М» для модернизации электроустановок. Решение совместимо с любой советской техникой и в то же время оснащено протоколом Modbus, что дает возможность управления параметрами энергоснабжения с использованием современных систем. Это своеобразный мост между легендарным советским качеством и цифровыми стандартами сегодняшнего дня.

Участие в выставке «Нефтегаз—2025» стало для IEK GROUP манифестом комплексного подхода: компания не просто поставляет продукцию, а создает технологические экосистемы, которые работают в суровых условиях и отвечают современным требованиям безопасности, энергоэффективности и цифровизации.