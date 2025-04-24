Кабельные линии в Парке Победы в Казани ремонтируют с помощью труб Группы ПОЛИПЛАСТИК

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне муниципальные власти Казани уделяют особенно пристальное внимание объектам, посвященным освободительной борьбе советского народа. Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП производства Группы ПОЛИПЛАСТИК применяются при ремонте электросетей городского мемориального комплекса «Парк Победы».

Мемориальный парк расположен в Ново-Савиновском районе Казани и занимает территорию около 50 гектаров. Для ремонта кабельной линии трансформаторной подстанции около памятника воинам-интернационалистам, посвященного участникам Афганской войны, торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК Приволжье» отгрузил 108 метров труб ЭЛЕКТРОПАЙП диаметром 160 мм.

Полимерные трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП предназначены для защиты изолированных электрических проводов от механических воздействий и агрессивных факторов окружающей среды. Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП обладают высокими эксплуатационными характеристиками: они не подвержены коррозии, имеют небольшой вес, обладают длительным сроком эксплуатации – не менее 50 лет. Их применение позволяет использовать при прокладке электросетей менее дорогостоящую кабельную продукцию и производить замену линий электропередачи в процессе эксплуатации с меньшими трудозатратами.

Высокое качество и сложная технология производства, препятствующая проникновению фальсифицированной трубной продукции на объекты муниципального строительства, обеспечивают успешное использование труб ЭЛЕКТРОПАЙП в ответственных проектах столицы Татарстана.

Парк Победы является не только местом памяти и чествования доблести и мужества советских солдат, это популярное место отдыха для жителей и гостей Казани. На его обширной территории обустроены аллеи, велосипедные дорожки, пешеходные зоны, детские площадки с веревочным городком, тренировочные зоны, пруд с катамаранами. Запланировано строительство парка аттракционов.

Применение продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК при строительстве и ремонте сетей на территории объекта культурно-массового досуга позволяет создать долговечную инженерную инфраструктуру современного города и повысить безопасность ее эксплуатации.