Крым привлек инвестпроекты на 288 млрд рублей

Инвестиционный портфель Республики Крым в сфере туризма и курортов насчитывает почти 250 проектов, сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

"На сегодняшний день у нас реализуется 248 инвестпроектов именно в сфере курортов и туризма, общий инвестиционный портфель - более 288 млрд рублей", - сказал Ганзий.

Бизнес привлекают различные преференциальные механизмы, в том числе свободная экономическая зона в Крыму, которая освобождает инвесторов от уплаты ряда налогов.

Среди крупных проектов - туристический комплекс "Золотые пески", который входит в проект "Пять морей и озеро Байкал" в рамках национального проекта по туризму.

"Между Евпаторией и Саками появится площадка на 226 га, 18 гостиничных комплексов уровня 3-5 звезд, появится 45 га пляжных территорий, самая длинная набережная в Крыму - 12 км, развитая инфраструктура, бассейны, выставочные комплексы, музейные площадки", - перечислил Ганзий. "Первая очередь откроет свои двери в 2029 году, вторая очередь - в 2030 году", - добавил министр.

Кроме того, рядом планируется строительство еще двух санаториев - на 550 и 250 мест соответственно.

По данным министра, в настоящее время в приоритете создание инфраструктуры для отдыха. Так, Крым намерен пройти отбор в федеральную программу поддержки создания модульных средств размещения.