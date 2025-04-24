«Россети Северный Кавказ» на 0,89 % снизили потери электроэнергии в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в первом квартале 2025 года снизили потери электроэнергии в сетях до 19,44%.

Это ниже планового значения на 0,56 %, а показателя аналогичного периода 2024 года на 0,89%. При этом полезный отпуск электроэнергии увеличился почти на 7,5 млн киловатт-часов: такого объема достаточно для электроснабжения города Алагира с населением более 23 тысяч человек в течение двух месяцев.

В числе мероприятий, которые энергетики регулярно проводят для достижения плановых показателей, рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления, замена приборов учета электроэнергии, в том числе в рамках реализации Программы снижения потерь, разъяснительная работа с населением.

Напомним, вопрос снижения сверхнормативных потерь – на особом контроле «Россети Северный Кавказ», поскольку без повышения энергоэффективности процесса передачи ресурса невозможно обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей.