«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения крупнейшего города Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» приступили к выполнению программы технического обслуживания и ремонта в столице республики – Назрани. На реализацию технических мероприятий энергетики направят 6 млн рублей. В результате будет повышена надежность электроснабжения 32,5 тысячи жителей города Назрани

В числе ключевых производственных работ – ремонт порядка трех километров линий электропередачи (ЛЭП) 04-10 кВ: ремонтные бригады заменят 18 дефектных опор, три километра ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП обусловлен его высоким классом безопасности и надежности. Применение современного провода позволяет устранить основные причины нарушений электроснабжения в распределительных сетях, а значит – гарантировать надежную и качественную подачу электроэнергии потребителям.



В плане текущего года также запланирована замена четырех силовых трансформаторов на новые отечественного производства и ремонт 7 трансформаторных подстанций.