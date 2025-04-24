«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения крупнейшего города Ингушетии
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» приступили к выполнению программы технического обслуживания и ремонта в столице республики – Назрани. На реализацию технических мероприятий энергетики направят 6 млн рублей. В результате будет повышена надежность электроснабжения 32,5 тысячи жителей города Назрани
В числе ключевых производственных работ – ремонт порядка трех километров линий электропередачи (ЛЭП) 04-10 кВ: ремонтные бригады заменят 18 дефектных опор, три километра ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП обусловлен его высоким классом безопасности и надежности. Применение современного провода позволяет устранить основные причины нарушений электроснабжения в распределительных сетях, а значит – гарантировать надежную и качественную подачу электроэнергии потребителям.
В плане текущего года также запланирована замена четырех силовых трансформаторов на новые отечественного производства и ремонт 7 трансформаторных подстанций.
«Мы ежегодно готовим электросетевой комплекс региона к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период. Здесь нет второстепенных вопросов: все должно быть выверено до мелочей. Это единственный путь к устойчивой работе энергосистемы: минимизации количества технологических нарушений в сети, повышению безопасности обслуживающего персонала и надежному электроснабжению потребителей и объектов социального значения», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Ингушэнерго» Кимран Котиков.