РусГидро публикует операционные результаты за I квартал 2025 года

Объем выработки электроэнергии объектами генерации Группы РусГидро c учетом Богучанской ГЭС по итогам I квартала 2025 года составил 33,8 млрд кВт·ч, что на 5,7% ниже показателя за прошлый год, в том числе по ГЭС и ГАЭС – 24,5 млрд кВт·ч (-6,3% год к году). Динамика выработки электроэнергии обусловлена преимущественно режимом экономии водных ресурсов верхневолжскими ГЭС из-за низких запасов воды в снежном покрове и сниженным наполнением Саяно-Шушенского водохранилища.

Выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока за I квартал 2025 года снизилась до 9,1 млрд кВт·ч (-4,2% год к году). Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО составил 12,4 млн Гкал (-3,1% год к году). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний составил 15,1 млрд кВт·ч, что на 1,2% ниже прошлогодних значений.

По прогнозу Гидрометцентра России, во II квартале 2025 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС ожидается ниже нормы, на Северном Кавказе приток воды к Чиркейской ГЭС – выше нормы. Приток воды в водохранилища Дальнего Востока прогнозируется выше нормы, а в водохранилища Сибири в целом близким к норме.