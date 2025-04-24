«Саратовские РС» повышают надежность электроснабжения Новоузенского района

Плановый ремонт подстанции 110/35/10 кВ «Новоузенская» позволит повысить надёжность её работы и обеспечит бесперебойное электроснабжение потребителей в отопительный сезон 2025-2026 годов.

Энергетикам предстоит выполнить капитальный и текущий ремонт более 20 единиц электросетевого оборудования 110 и 35 кВ. Это силовые трансформаторы и трансформаторы тока, выключатели, разъединители. В целях противопожарной безопасности будет проведена опашка электросетевого объекта.

Подстанция является важным центром питания Новоузенского и прилегающих к нему Алгайского и Ершовского районов. Непосредственно от неё запитан город Новоузенск и 10 населенных пунктов с населением около 16 тыс. человек, объекты социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.

Ремонтные работы на подстанции ведутся в рамках реализации годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».