Более 100 частных домов д. Субботино получили надежное электроснабжение

Жители более 100 домов в д. Субботино Павлово-Посадского г.о. получили надежное электроснабжение благодаря проведенным работам электросетевой компанией Подмосковья "Мособэнерго". В апреле текущего года энергетики заменили трансформаторы в подстанциях ТП-203 и ТП-94, обеспечивающих электроэнергией данных потребителей.

В рамках Программы капитального ремонта специалисты заменили силовые трансформаторы мощностью 250 кВА и 400 кВА на современные агрегаты аналогичной мощности, так как прежние выработали свой эксплуатационный ресурс.

Чтобы их работа не отразилась на качестве подачи электроэнергии потребителям, подстанция была включена в план капитального ремонта. В настоящий момент электроустановка работает в обычном режиме, жители получают стабильный ресурс.

Традиционно наибольшие объемы работ в рамках Программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы года. Мероприятия проводятся силами филиалов компании, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах, где расположены сети компании, для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.