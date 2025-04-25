ЛЭТИ представил свои разработки на Международной выставке по дефектоскопии

Сотрудники кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» представили новую многофункциональную передвижную рентгеновскую установку, предназначенную для неразрушающего контроля различных объектов.

23-24 апреля 2025 года в конгрессном центре «ПетроКонгресс» состоялась 24-я Международная специализированная выставка приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля (НК) «Дефектоскопия / NDT Санкт-Петербург».

В ней приняли участие российские и зарубежные производители и поставщики оборудования НК, аналитического оборудования, разработчики различных ПО для решения задач в области неразрушающего контроля, заинтересованные в эффективном продвижении своей продукции на отечественном рынке.

На выставке была экспонирована продукция в следующих разделах: акустико-эмиссионный контроль; вибродиагностический контроль; визуальный/оптический контроль; вихретоковый контроль; тепловой контроль; контроль проникающими веществами; магнитный/магнитопорошковый контроль; механический контроль; радиационный контроль; радиоволновой контроль; ультразвуковой контроль; электрический контроль.

В число экспонентов вошли сотрудники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – заведующий кафедрой электронных приборов и устройств (ЭПУ) Николай Николаевич Потрахов и ассистент кафедры ЭПУ Юрий Николаевич Потрахов. Они представили многофункциональную передвижную рентгеновскую установку, разработанную на базе малого предприятия Технопарка университета ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». Разработка предназначена для неразрушающего контроля, промышленной дефектоскопии и научных исследований методом микрофокусной рентгенографии. Например, ее используют в электронной и пищевой промышленности, а также в криминалистике и различных пунктах таможенного контроля.

«За два дня данной выставки мы обзавелись новыми полезными контактами. Во-первых, с потенциальными заказчиками. Заинтересовавшись нашими установками, некоторые из них передали нам объекты, которые они производят, например, керамические изделия для электроники, чтобы мы провели рентгенологическое исследование на более мощных установках в ЛЭТИ. Во-вторых, мы познакомились с коллегами-производителями из разных городов, с кем важно будет на случай необходимости проводить совместное производство какого-либо оборудования». Ассистент кафедры ЭПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий Николаевич Потрахов

Организаторами мероприятия выступили Акционерное Общество «Научно-диагностический центр «Научно-производственная фирма «Русская лаборатория» и Международная выставочная компания MVK.

Выставка проводится ежегодно с 2000 года. В прошлом году ее посетили специалисты из более чем 80 городов России: 54% представляли Санкт-Петербург и Ленинградскую область; 36% – крупнейшие промышленные города страны: Москву, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Уфу, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Самару, Краснодар, Омск и другие. Помимо этого, выставку посетили специалисты из Беларуси, Казахстана, Словакии и Китая.