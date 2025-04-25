Ледокол с оборудованием РУСЭЛ вышел в море

Атомный ледокол проекта 22220 «Якутия» покинул порт приписки Мурманск и вышел в Карское море. Судно оснащено автоматизированной системой управления тамбур-шлюзами, разработанной сотрудниками входящей в холдинг РУСЭЛ ООО «Энергоавтоматика».

Специалисты организации провели сборку шкафов НКУ и пультов управления, настроили ПО, выполнили шефмонтаж и шеф-наладку оборудования.

Для данного ледокола это первый рейс. Он был построен в Санкт-Петербурге, после чего пришвартован в Кольском заливе. Сейчас судно начало работу на Северном морском пути. Срок эксплуатации атомохода – 40 лет.