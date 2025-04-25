РЖД инвестирует в обновление искусственных сооружений ЗабЖД более 576 млн. рублей в 2025 году

Объем инвестиций ОАО «РЖД» в 2025 году в обновление искусственных сооружений на полигоне Забайкальской железной дороги составит более 576,3 млн. рублей. Эти средства будут направлены на завершение ремонта железнодорожного моста через реку Онон на участке Карымская – Забайкальск в Забайкальском крае, капремонт железнодорожного моста перегона Дактуй – Тыгда и водопропускной трубы перегона Большая Омутная – Сгибеево в Амурской области.

В 2025 году на железнодорожном мосту через реку Онон планируется выполнить работы по обновлению опор, произвести антикоррозийную защиту двух металлических пролетных строений, модернизировать освещение охранной зоны моста.

На железнодорожном мосту перегона Большая Омутная – Сгибеево запланировано переустройство контактной сети, подъем четного пути на подходах к мосту, ремонт устоев, а также замена металлического пролетного строения длиной 33,6 м. Новая конструкция будет выполнена из металла, не подверженного коррозии.

В ходе ремонтных работ водопропускной трубы перегона Большая Омутная – Сгибеево проведут усиление искусственного сооружения, устройство монолитных фундаментов, монтаж сборных блоков дополнительных секций трубы. Завершить обновление двух инженерных объектов планируется в 2026 году.

Отметим, ремонт искусственных сооружений на полигоне ЗабЖД позволит повысить уровень безопасности движения поездов, а также подготовить транспортную инфраструктуру к возрастающим объемам перевозок грузов.