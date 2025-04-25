Резидент СПВ за 5 лет увеличил мощность производства железобетонных опор для ЛЭП в 8 раз

Компания «Завод Синергия», резидент свободного порта Владивосток (СПВ), в 2020 году запустила производство железобетонных опор для ЛЭП, комплектующих и металлоконструкций по типовым и индивидуальным чертежам в городе Артёме Приморского края. В течение 5 лет работы компания произвела 50 тыс. опор, увеличив объем выпускаемой продукции с 200 до 1600 единиц в месяц. В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестировано более 11 млн рублей, создано 23 рабочих места.

В 2020 году резидент запустил производство железобетонных вибрированных стоек для опор ЛЭП. На данный момент завод оснащен передовым оборудованием, включая 11 форм с паровыми регистрами, что позволяет выпускать порядка 85 опор в сутки. Каждое изделие проходит несколько этапов проверки, включая контроль прочности и измерение напряжения арматуры. Продукция завода, отличается высокой прочностью и устойчивостью к суровым климатическим условиям. Она предназначена для передачи и распределения электроэнергии, технологического присоединения к сетям, а основными потребителями являются сетевые компании, корпоративные клиенты, частные лица, коммунальные сети и муниципальные образования.

Директор компании «Завод Синергия» Александр Семенец отметил, что в течение 5 лет было запущено производство траверсов, предназначенных для крепления проводов на опорах, и лотков для кабельной продукции. В планах – расширение производства за счёт выпуска более сложного продукта.

«Для нашей компании ключевыми приоритетами являются надежность и качество. За последние 5 лет нам удалось увеличить объем производства в 8 раз – с 200 до 1600 опор в месяц. Это стало возможным благодаря слаженной работе, грамотному распределению ресурсов и государственной поддержке. Сниженные тарифы на страховые взносы позволили снизить себестоимость продукции, уверенно выйти на рынок и повысить рентабельность на первоначальном этапе. Деньги, которые мы аккумулируем благодаря преференциям, направляются на дальнейшее развитие производства», - рассказал Александр Семенец.

«Сочетание предпринимательской инициативы и государственной поддержки создаёт мощный импульс для развития бизнеса - от старта производства до его масштабирования. Примером такого успешного взаимодействия выступает «Завод Синергия». Компании, как и другим резидентам СПВ доступны сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет и на землю в первые 3 года, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ), поддержка в подборе сотрудников, продвижении продукции и услуг, правовая защита, а также комплексное сопровождение со стороны КРДВ», - прокомментировал директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1814 проектов, 513 из которых введено в работу. В экономику региона фактически вложено 498,57 млрд рублей, создано более 48 тыс. рабочих мест.

С 1 сентября 2024 года упрощены требования к бизнес-плану компании. Он может содержать только главные параметры проекта. Инвесторам это сэкономит деньги и время.