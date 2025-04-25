Руководители «Энкор» и Калининградской железной дороги обсудили опыт и перспективы внедрения солнечных решений

Промышленный комплекс «Энкор» принял делегацию Калининградской железной дороги в рамках Дня инноваций ОАО «РЖД». Визит был организован с целью обмена опытом и распространения лучших практик работы в области инноваций, в первую очередь решений на основе использования солнечной энергетики.

Представители ОАО «РЖД» во главе с начальником Калининградской железной дороги Сергеем Сапегиным посетили производственные площадки «Энкора»: завод по росту слитков и производству кремниевых пластин и завод по изготовлению фотоэлектрических преобразователей по отечественной гетероструктурной технологии (HJT) с КПД до 25%.

Гости ознакомились с технологическим процессом и даже приняли в нем непосредственное участие – Сергей Сапегин лично срезал вновь выращенный слиток, из которого будут изготовлены солнечные ячейки для высокоэффективных модулей.

В ходе деловой программы обсуждались инновационные решения для инфраструктуры российских железных дорог. Делегация ОАО «РЖД» поделилась успешным опытом внедрения солнечных технологий на Калининградской магистрали, включая комбинированную солнечную систему вокзала в Зеленоградске, обеспечивающую отопление, горячее водоснабжение и энергонезависимость здания, а также автономный речевой информатор на участке Калининград-Северный – Чкаловск, также работающий от солнечной энергии.

Участники встречи познакомились с работой энергогенерирующих фасадных систем на примере станции, установленной на административном корпусе «Энкора». Она обеспечивает частичное энергоснабжение здания и позволяет сократить выбросы CO₂ на 10,7 тонн ежегодно.

«Я очень впечатлен. Огромное инновационное предприятие. Я бы сказал, что это прорыв для региона. На калининградской железной дороге есть практика внедрения солнечных решений. Мы видим перспективы солнечной энергетики для нашего региона и железной дороги в том числе», – сказал начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин.

«Подобные встречи являются важным двигателем развития. Обмен опытом с компаниями, имеющими успешные кейсы внедрения энергоэффективных солнечных решений, позволяет нам совершенствовать свою работу и адаптировать передовые отечественные разработки под конкретные задачи», – отметил директор комплекса «Энкор» Виктор Тарасов.

Промышленный комплекс «Энкор» расположен на территории индустриального парка «Черняховск» в Калининградской области.

Является крупнейшим в России и на территории евразийского пространства импортозамещающим производством компонентов для солнечной энергетики.

Комплекс включает два завода: по росту слитков и изготовлению кремниевых пластин n-типа мощностью 1,3 ГВт в год и завод фотоэлектрических преобразователей, выпускающий ячейки по отечественной гетероструктурной технологии (HJT) с КПД до 25% объемом 1 ГВт в год. Продукция предназначена для производства высокоэффективных солнечных модулей.