«Башкирэнерго» строит новую ЛЭП в Караидельском районе

В Караидельском районе Башкирии ведется строительство ВЛ 10 кВ. Она возводится в рамках технологического присоединения заявителей левобережья реки Уфы к электросетям ООО «Башкирэнерго».

Протяженность ЛЭП составит три километра. Объект примечателен тем, что предполагает переход через реку в габаритах 10-220 кВ. На сегодняшний день установлены две опоры 35 кВ и две – 110 кВ. Осталось смонтировать пять опор, три из которых – 220 кВ.

Основной объем работ ведется в габаритах 10 кВ. Сейчас установлены 15 железобетонных опор из 30. Подрядная организация продолжает выполнять подвеску проводов. Завершить строительство ЛЭП планируется в июне.

Строящаяся воздушная линия придаст новый импульс развитию жилищного строительства на левом берегу реки Уфы в Караидельском районе, а также существенно увеличит надежность электроснабжения потребителей н.п. Абызово, Нижние Балмазы, Сосновый Бор, Магинск и др.