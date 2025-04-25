DKC построит в Ростовской области завод электротехники за ₽2,8 млрд

Компания DKC (АО ДКС) построит в Ростовской особой экономической зоне завод электротехники стоимостью свыше 2,8 млрд руб. Об этом в ходе заседания регионального совета по инвестициям сообщил гендиректор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР) Игорь Бураков.

«Это будет первый завод компании на юге России, мы их проект стоимостью 2,8 млрд руб. локализовали в Ростовской ОЭЗ», — отметил он.

По словам Игоря Буракова, DKC пока не входит в число резидентов особой экономической зоны.

«Они приобрели площадку в Новочеркасском индустриальном парке, и будут там создавать производство. Что касается резидентства в ОЭЗ, то компания взвешивает плюсы и минусы, поскольку это дополнительная отчетность, графики проекта и прочее. По нашему прогнозу, компания оформит резидентство, когда подойдет непосредственно к стройке», — сказал глава АИР.

АО ДКС основано в 1998 году, входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Производственно-складские комплексы ДКС расположены в Твери, Новосибирске и во Владивостоке. По данным СПАРК, учредителем компании является Адвентус Интернешнл С.Р.Л. (Италия). По итогам 2024 года выручка ДКС составила 48,1 млрд руб., чистая прибыль — 7,6 млрд руб.

Как сообщал РБК Ростов, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» в 2025 году планируется запуск десяти новых производственных корпусов площадью 15 тыс. кв. м. Пять корпусов площадью свыше 7 тыс. кв. м уже введены в эксплуатацию. В настоящее время на территории ОЭЗ действуют девять резидентов.