«Контактор» на выставке «Нефтегаз-2025»

«Контактор» представил современные электротехнические решения для предприятий нефтегазовой отрасли на 24-й международной выставке «Нефтегаз-2025». Выставка собрала более тысячи компаний из 13 стран.

На стенде были представлены автоматические выключатели серии PRO.Kvant. В линейке производятся аппараты на токи от 16 до 1600 А, которые могут комплектоваться различными аксессуарами. Посетители смогли самостоятельно попробовать установить в аппарат различные виды аксессуаров и убедится в удобстве работы с аппаратом.

Современный автоматический выключатель на токи до 6500 А «Протон М» был представлен в составе ретрофит-решения «Элетрон Про». Выключатель может оснащаться современным расцепителем на русском языке, который предлагает широкий набор защит и возможностью интеграции по протоколу ModBus.

Представленное оборудование производится в России на производственной площадке г. Ульяновск.