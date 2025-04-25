Представители службы управления персоналом ОКП «ЭЛКА-Кабель» посетили школы Закамска

В рамках программы профориентации HR-специалисты «ЭЛКА-Кабель» провели презентацию компании для учащихся 8 и 9-х классов. В ходе мероприятия ребята узнали о том, что в их микрорайоне есть опытно-конструкторское предприятие, которое занимается разработкой, производством и реализацией инновационной кабельно-проводниковой продукции, об особенностях компании.

"Мы пригласили школьников к себе на экскурсию и в будущем на практику, ведь получить кабельную профессию они могут прямо на производстве и трудоустроиться в компанию по различным профессиям и должностям. Мы социально-ответственное предприятие, у нас предусмотрены социальные гарантии, есть корпоративная культура. Мы заботимся о своих сотрудниках!" - говорит Александра Чадина , руководитель службы управления персоналом.

500 школьников смогли познакомиться с компанией «ЭЛКА-Кабель», задать интересующие вопросы. На память каждый школьник получил небольшой подарок.