Представители службы управления персоналом ОКП «ЭЛКА-Кабель» посетили школы Закамска

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО ОКП ЭЛКА-Кабель
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В рамках программы профориентации HR-специалисты «ЭЛКА-Кабель» провели презентацию компании для учащихся 8 и 9-х классов. В ходе мероприятия ребята узнали о том, что в их микрорайоне есть опытно-конструкторское предприятие, которое занимается разработкой, производством и реализацией инновационной кабельно-проводниковой продукции, об особенностях компании.

"Мы пригласили школьников к себе на экскурсию и в  будущем на практику, ведь получить кабельную профессию они могут прямо на производстве и трудоустроиться в компанию по различным профессиям и должностям. Мы социально-ответственное предприятие, у нас предусмотрены  социальные гарантии, есть корпоративная культура. Мы заботимся о своих сотрудниках!" -  говорит Александра Чадина , руководитель службы управления персоналом.

500 школьников смогли познакомиться с компанией «ЭЛКА-Кабель», задать интересующие вопросы. На память каждый школьник получил небольшой подарок.

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