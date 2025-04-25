«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения Сунженского района Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» приступили к ремонту двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Ищерская – Плиево».

Энергообъект обеспечивает электроэнергией часть города Сунжи, сельские поселения Нестеровское, Чемульга, Алхасты, Берд-Юрт, Аршты, Галашки, Мужичи, Даттых и Алкун. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение 32 тысяч человек и 54 социально значимых учреждений. В том числе – Международного аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова, аварийно-спасательной службы, Сунженской центральной районной больницы, станции по борьбе с болезнями животных, водяных скважин.

Энергетики выполнят замену 1 029 полимерных и фарфоровых изоляторов на стеклянные аналоги. Выбор изоляторов из закаленного стекла обусловлен рядом преимуществ: материал не деформируется, не горюч, устойчив к воздействию ультрафиолета, обладает нулевой водопроницаемостью, а любое повреждение на таком устройстве легко определить визуально.

Кроме того, оперативно-ремонтные бригады «Ингушэнерго» заменят на ЛЭП ветхий провод общей протяженностью 6,7 километра и установят 76 птицезащитных устройств.

«В 2023 году мы заменили на «Ищерской – Плиево» 600 полимерных изоляторов на стеклянные, в 2024 – установили 15 новых птицезащитных устройств. В текущем году объем работ на энергообъекте существенно увеличен, – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Ингушэнерго» Кимран Котиков. – Такой поэтапный и продуманный подход позволит нам повысить уровень надежности электроснабжения жителей самого большого района республики – Сунженского».

Работы, предусмотренные Программой технического обслуживания и ремонта филиала «Ингушэнерго» на 2025 год, специалисты планируют завершить до конца августа текущего года.