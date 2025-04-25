Россети Северный Кавказ" ввели в работу 27 линий электропередачи в труднодоступных селах в Дагестане после непогоды

час назад
121
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Россети Северный Кавказ», направленные в Дагестан для устранения последствий непогоды в отдаленных и труднодоступных селах Курахского и Ахтынского районов, восстановили электроснабжение четырех населенных пунктов. В Курахском районе электроэнергией обеспечены села Ашар, Штул и Кутул, в Ахтынском – селение Гдынк.

Энергетики ввели в работу 27 линий электропередачи: восстановили и заменили 179 опор, 537 изоляторов, 10 км провода. План дальнейших технических мероприятий – замена еще 33 поврежденных опор.

Напомним, 15-17 апреля регион подвергся удару стихии: ливни, переходящие в снег, сильный ветер. Несмотря на тяжелые погодные условия, к восстановительным мероприятиям энергетики приступили незамедлительно, и к вечеру 19 апреля основной объем работ был завершен. Но отдельные энергообъекты оказались заблокированы после схода селей, горных обвалов и камнепадов.

Технические мероприятия удалось возобновить 23 апреля после расчистки дорог и завалов. Для оперативного проведения работ на помощь ремонтным бригадам филиала «Дагэнерго» прибыли специалисты из пяти филиалов «Россети Северный Кавказ»: «Ставропольэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Каббалкэнерго», «Ингушэнерго» и «Севкавказэнерго».

Завершить работы энергетики планируют до конца дня 27 апреля.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте