Россети Северный Кавказ" ввели в работу 27 линий электропередачи в труднодоступных селах в Дагестане после непогоды

Специалисты «Россети Северный Кавказ», направленные в Дагестан для устранения последствий непогоды в отдаленных и труднодоступных селах Курахского и Ахтынского районов, восстановили электроснабжение четырех населенных пунктов. В Курахском районе электроэнергией обеспечены села Ашар, Штул и Кутул, в Ахтынском – селение Гдынк.

Энергетики ввели в работу 27 линий электропередачи: восстановили и заменили 179 опор, 537 изоляторов, 10 км провода. План дальнейших технических мероприятий – замена еще 33 поврежденных опор.

Напомним, 15-17 апреля регион подвергся удару стихии: ливни, переходящие в снег, сильный ветер. Несмотря на тяжелые погодные условия, к восстановительным мероприятиям энергетики приступили незамедлительно, и к вечеру 19 апреля основной объем работ был завершен. Но отдельные энергообъекты оказались заблокированы после схода селей, горных обвалов и камнепадов.

Технические мероприятия удалось возобновить 23 апреля после расчистки дорог и завалов. Для оперативного проведения работ на помощь ремонтным бригадам филиала «Дагэнерго» прибыли специалисты из пяти филиалов «Россети Северный Кавказ»: «Ставропольэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Каббалкэнерго», «Ингушэнерго» и «Севкавказэнерго».

Завершить работы энергетики планируют до конца дня 27 апреля.