«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Уренгойского газового месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «УГП-5В» в Ямало-Ненецком автономном округе. Энергообъект участвует в электроснабжении Уренгойского месторождения – третьего в мире по величине газовых запасов. На повышение надежности крупного питающего центра компания направила более 2,5 млн рублей.

Специалисты осуществили капитальный ремонт трансформатора мощностью 16 МВА. Энергетики выполнили техническое обслуживание активной части силового оборудования. Помимо этого, заменены радиаторы, вводы 110 кВ, резиновые уплотнители, проведена сушка и очистка трансформаторного масла. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервной схеме.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Выполненные на подстанции 110 кВ «УГП-5В» в рамках производственной программы технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения инфраструктуры крупнейшего газового месторождения в России.