«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 220 новых потребителей Калмыкии

В I квартале 2025 года филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнил почти 220 договоров на технологическое присоединение к сетям компании. Суммарный объем предоставленной мощности составил 2,7 МВт, что на 15 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Электроэнергией обеспечены животноводческие стоянки, торговые центры, базовые станции сотовой связи, малоэтажные жилые застройки, сельский дом культуры. К электросетям также подключены объекты наружного освещения в Элисте, на федеральных трассах в Лаганском и Сарпинском районах республики.

Большая часть заявок на технологическое присоединение категории до 150 кВт с начала 2025 года поступила от бытовых потребителей. Они могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя также можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.