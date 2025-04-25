В реестр аттестованной продукции Группы «Россети» включено уже более тысячи видов оборудования

час назад
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Источник:
ПАО Россети
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Представители Группы «Россети» рассказали о работе с российскими поставщиками и корпоративной системе аттестации продукции на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который прошел в Санкт-Петербурге. Они выступили на сессиях, посвященных обеспечению государственных закупок в сфере энергетики, реализации новых правил предоставления национального режима, взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса, разрабатывающими высокотехнологичную продукцию.

В мероприятиях участвовали директор по закупкам ПАО «Россети» Екатерина Григорьева, заместитель главного инженера компании Артем Королев.

Группа «Россети» является крупнейшим заказчиком электротехнической продукции в России, системно занимается замещением зарубежного оборудования. Для снижения доли импорта в закупках реализуется комплекс мероприятий, включая сотрудничество с ведущими отечественными производителями и научными организациями, проведение собственных НИОКР, формирование внутренних стандартов с ориентиром на возможности российских предприятий.

Также совершенствуется корпоративная система аттестации – с 2024 года в ней учитывается уровень локализации, в реестр включено уже более тысячи видов оборудования. При содействии компании решены задачи по замещению востребованной рынком продукции, включая силовые кабели до 500 кВ, КРУЭ 110-220 кВ, высоковольтные вводы с RIN- и RIP-изоляцией и др.

«ГОСЗАКАЗ» – самое масштабное мероприятие в России в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В этом году оно прошло в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. В рамках форума состоялась выставка, на которой были представлены передовые достижения в самых разных отраслях: IT, энергетика, машиностроение и др.

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