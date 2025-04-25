За три месяца 2025 года специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» выявили 551 км незаконных волоконно-оптических линий связи

Энергетики начали процесс оформления для 201,5 км незаконных подвесов, по 350,2 км ведется процесс подписания акта инвентаризации с собственником ВОЛС. Владельцы 28 км линий заключили с электросетевой компанией договор на размещение.

Компания напоминает, что деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи. Часто монтаж нелегального ВОЛС проводится неквалифицированным персоналом, не имеющим допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей. Последствия – электротравмы различной степени тяжести вплоть до летального исхода.