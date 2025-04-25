Забетонировано пролетное строение транспортной развязки на пересечении дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо»

В Московской области в районе поселка Дорохово продолжается строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо». На сегодня строители завершили бетонирование пролетного строения путепровода на 86 км трассы протяженностью 95 метров. Для этих работ было использовано 243 кубометра бетона и 200 тонн металла.



В ближайшее время специалисты приступят к работам по устройству гидроизоляции, укладке асфальтобетона, а также установке барьерного ограждения и линий искусственного электроосвещения.



Строительно-монтажные работы ведутся на участке трассы М-1 «Беларусь» с 83 по 87 км. Общая готовность объекта на данный момент составляет 85%. В настоящее время земляные работы здесь выполнены на 90%, в ходе которых отсыпано 220 тыс. кубометров песка, 51 тыс. кубометров щебеночно-песчаной смеси и уложено 152 тыс. кв. м асфальтобетона.



Наряду с возведением путепровода ведется строительство надземного и подземного пешеходных переходов. Уже завершены монолитные работы на этих объектах. На надземном переходе выполняется остекление лестничных сходов и пролетного строения, на подземном – внутренняя отделка и устройство входных групп.



Также продолжается устройство девяти съездов со скоростной магистрали, объединенных распределительными полосами. Благодаря им будет организовано раздельное движение транзитного и местного транспорта, что значительно повысит безопасность движения водителей и пассажиров.



Кроме того, для комфорта жителей СНТ и населенных пунктов, находящихся вблизи скоростной магистрали, устанавливаются шумозащитные экраны общей площадью 10,5 тыс. кв. м.



Пристальное внимание уделяется и повышению безопасности дорожного движения. Для этого на объекте будет установлена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Она позволит в режиме реального времени контролировать дорожную обстановку.



Дополнительно на 86 км М-1 «Беларусь» планируется благоустройство прилегающей территории к памятнику Зое Космодемьянской. В частности, дорожники обустроят пешеходные дорожки и парковочные зоны, установят линии наружного освещения.



В настоящее время на объекте задействовано 97 человек и 27 единиц спецтехники.