Знак «Российская промышленная продукция» присвоен «Марпосадкабель»

АО «Марпосадкабель» получило специальный знак «В реестре российской продукции». Государственная информационная система промышленности присвоила продукции завода уникальный QR-код, который ведёт на страницу товара с подробной информацией и характеристиками в Каталоге продукции ГИСП.

Знак «Российская промышленная продукция» подтверждает, что продукция АО «Марпосадкабель» уникальна и произведена на территории России. Его выдают на продукцию, размещенную в Реестре российской продукции (постановление Правительства от 17.07.2015 г. № 719).

ГИСП выступает информационным инструментом для реализации промышленной политики, благодаря которому субъекты российской промышленности могут продвигать свою продукцию на электронных торговых площадках с помощью Каталога продукции ГИСП. Вы можете отсканировать QR-код и ознакомиться в каталоге продукции ГИСП с подробными характеристиками конкретного товара или с перечнем продукции компании АО «Марпосадкабель.

Присвоение данного знака демонстрирует стремление компании к информационной открытости и прозрачности. Благодаря удобному доступу к информации о продукции, производитель усиливает доверие как со стороны потребителей, так и со стороны деловых партнёров.