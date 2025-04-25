Знак «Российская промышленная продукция» присвоен «Марпосадкабель»

час назад
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Источник:
АО Марпосадкабель
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АО «Марпосадкабель» получило специальный знак «В реестре российской продукции». Государственная информационная система промышленности присвоила продукции завода уникальный QR-код, который ведёт на страницу товара с подробной информацией и характеристиками в Каталоге продукции ГИСП.

Знак «Российская промышленная продукция» подтверждает, что продукция АО «Марпосадкабель» уникальна и произведена на территории России. Его выдают на продукцию, размещенную в Реестре российской продукции (постановление Правительства от 17.07.2015 г. № 719).

ГИСП выступает информационным инструментом для реализации промышленной политики, благодаря которому субъекты российской промышленности могут продвигать свою продукцию на электронных торговых площадках с помощью Каталога продукции ГИСП. Вы можете отсканировать QR-код и ознакомиться в каталоге продукции ГИСП с подробными характеристиками конкретного товара или с перечнем продукции компании АО «Марпосадкабель.

Присвоение данного знака демонстрирует стремление компании к информационной открытости и прозрачности. Благодаря удобному доступу к информации о продукции, производитель усиливает доверие как со стороны потребителей, так и со стороны деловых партнёров.

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МАРПОСАДКАБЕЛЬ
АО «Марпосадкабель» – производитель кабельно-проводниковой продукции. Многолетний опыт, широкий ассортимент, технические возможности, сроки изготовления и поставки продукции, качество, квалификация и целеустремленность персонала позволяют предприятию уже почти 30 лет уверенно занимать свою нишу на рынке сбыта и увеличивать производство востребованной продукции. На сегодняшний день в номенклатуре завода более 50 марок продукции, более 1500 маркоразмеров. 