С 1 по 4 апреля 2025 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоялась 33-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2025», организованная АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Минпромторга и Минэнерго России, под патронатом ТПП РФ.

Экспозиция

В этом году на площади 7 260 кв. м свои новинки и ключевые разработки представили 349 компаний из 6 стран: Италии, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России и Турции. Национальные экспозиции организовали Китай и Турция. Российская экспозиция включала 200 ведущих предприятий, в том числе: АО «ДКС», АО «Систэм Электрик», ООО «ГК МФМК», ООО «Пандора Лед», ООО «Промэнерго Автоматика», ООО «ОВК Электро» и другие.

Особое внимание было уделено решениям в области низковольтных комплектных устройств, трансформаторов, светотехники и автоматизации. Низковольтную продукцию продемонстрировали 107 компаний, трансформаторы – 45, распределительные шкафы и боксы – 46 компаний.

В центре павильона №2 вновь была размещена зона партнеров, где проходили B2B-встречи, презентации и подписания соглашений. Это пространство зарекомендовало себя как ключевой коммуникационный элемент проекта.

Генеральный спонсор выставки – АО «ДКС», вернувшееся на проект после длительного перерыва.

Стратегическим партнером стало АО «Систэм Электрик», один из флагманов отечественной электротехники.

Партнеры выставки – ООО «Элком», ООО «СиЭнСи Электрик», ООО «Мегахимгрупп» и Saipwell (Китай).

Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» Максим Фатеев:

«Выставка в очередной раз подтвердила свою значимость как платформа для продвижения отечественных разработок. В условиях глобальных трансформаций и растущей потребности в технологическом суверенитете такие профессиональные площадки становятся точками роста для бизнеса и промышленной кооперации».

Деловая программа

Ключевым мероприятием выставки стал бизнес-форум «Электротехника. Новая энергия развития». В рамках форума прошла аналитическая сессия «Рынок электротехники 2025–2026», посвященная вопросам технологического суверенитета, импортозамещения, кадрового дефицита и выхода на рынки Азии и Северной Африки. В сессии приняли участие представители РАЭК, ТПП РФ, РАН и международные эксперты.

Помимо форума, в рамках проекта работала ярмарка вакансий «Проводник вакансий», где прошли встречи соискателей с HR-специалистами и мастер-классы.

Выставка «Электро-2025» подтвердила статус главного события электротехнического сектора России и СНГ. Участники отметили высокий уровень организации, насыщенную деловую программу и целевую аудиторию, в которую вошли представители промышленности, инжиниринговых компаний и профильных госструктур.

34-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2026» пройдет с 8 по 10 июня 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо».