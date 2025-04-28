Белоярская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на размещение ядерной установки пятого энергоблока мощностью 1200 мегаватт

Подготовительный период строительства блока с реактором IV поколения БН-1200М начнется в 2025 году.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) выдала Электроэнергетическому дивизиону госкорпорации «Росатом» лицензию на размещение ядерной установки энергоблока №5 с реактором БН-1200М Белоярской АЭС. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

Для получения лицензии в Ростехнадзор был направлен комплект документов, обосновывающих безопасность энергоблока и его соответствие установленным техническим регламентам, федеральным нормам и правилам, законодательству РФ. Кроме того, АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион «Росатома») получил положительное заключение Главгосэкспертизы по технической части проекта подготовительного периода. Для разработки проектной документации подготовительного периода был проведен ряд комплексных изысканий на площадке сооружения, результаты которых были признаны экспертами соответствующими техническим регламентам и установленным требованиям.

«Положительные заключения Главгосэкспертизы и Ростехнадзора имеют большое значение для реализации проекта. Они позволяют приступить к подготовительному периоду строительства уже в этом году, – отметил заместитель руководителя Центра ответственности «Прорыв» - директор по проектированию АО «Атомэнергопроект» Александр Андреев.

«Размещение головного образца серийного энергоблока с быстрым реактором БН-1200М на Белоярской АЭС позволит сделать еще один важный шаг на пути к двухкомпонентной атомной энергетике и в полной мере воплотить экологические и экономические преимущества замкнутого ядерно-топливного цикла. Персонал Белоярской АЭС накопил огромный опыт эксплуатации уникальных быстрых натриевых реакторов БН-600 и БН-800, поэтому логично, что головной БН-1200М будет создан именно здесь», – пояснил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС к 2034 году. Всего к 2042 году в России предстоит построить 38 новых энергоблоков общей мощностью 29 ГВт.

В июле 2024 года Инжиниринговый дивизион в лице АО «Атомэнергопроект» и концерн «Росэнергоатом» в лице Филиала по реализации капитальных проектов (ФРКП) подписали договор на разработку проектной документации на строительство энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором IV поколения на быстрых нейтронах. Договор включает полный цикл проектно-изыскательских работ, необходимых для разработки проектной документации и материалов обоснования лицензии на сооружение.

Энергоблок №5 Белоярской АЭС с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для реакторов подобного типа.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный комплекс по созданию замкнутого ядерного топливного цикла. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.