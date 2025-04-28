Энергетики обеспечили надежным электроснабжением 550 потребителей г. Электросталь

Работники АО «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения 550 потребителей в г. Электросталь. В апреле текущего года энергетики провели ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ, питающей жилые дома на улицах Трудовая, Чехова и Октябрьская. Также линия обеспечивает электроэнергией детский сад и вышки сотовой связи.

В ходе работ выполнена замена кабеля на кабельной линии КЛ-6 кВ, протяженностью 800 м. По ней осуществляется передача электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-147 до ТП-256. Данные мероприятия обеспечили надежное электроснабжение запитанных потребителей, а также предоставили возможность технологического присоединения новых потребителей в данном районе.

АО «Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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