Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов проверил электросетевую инфраструктуру Архангельской области

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Компания обслуживает в регионе 26 тысяч километров линий электропередачи и 172 подстанций 35-110 кВ.

В рамках рабочей поездки Вячеслав Торсунов проконтролировал работу ключевого центра питания города Северодвинск — подстанции 110 кВ №27. Установленная мощность энергообъекта — 80 МВА.

Дежурный по подстанции доложил генеральному директору, что всё оборудование работает в штатном режиме.