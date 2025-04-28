На Калининской АЭС раньше срока завершен плановый ремонт энергоблока №2 с модернизацией оборудования

Энергоблок № 2 Калининской атомной станции (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») включен в сеть после завершения планового капитального ремонта 24 апреля и к настоящему времени выведен на номинальный уровень мощности в 1000 МВт. Работы были выполнены с опережением графика Федеральной антимонопольной службы на 5,5 суток.



Досрочный пуск энергоблока позволит дополнительно выработать более 124 млн кВт*ч электроэнергии, что сопоставимо с месячным потреблением города с населением около 400 тысяч человек.



В ходе ремонта специалисты Калининской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» провели регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также был проведен контроль состояния металла основного оборудования и диагностика теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов.

«Досрочное завершение ремонта энергоблока № 2 – результат слаженной работы всего коллектива атомной станции и подрядных организаций. Реализованный комплекс работ, в том числе модернизационных мероприятий, направлен на поддержание безопасности и надежности работы оборудования, обеспечение стабильной работы электростанции в долгосрочной перспективе», - отметил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев.

В частности, модернизирована система регулирования и защиты турбопитательных насосов, обновлен программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов, позволяющий отслеживать и анализировать процессы в энергосистеме. Кроме того, заменена специальная телевизионная система контроля перегрузки ядерного топлива в составе перегрузочной машины реактора ВВЭР-1000 и др.



Всего в ремонтной кампании на энергоблоке №2 было задействовано порядка 2 тысяч человек.



Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.