На юге и западе Европы произошло масштабное отключение электричества
час назад
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Масштабный сбой в работе электросетей произошел в Испании и Португалии. О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.
Миллионы человек остались без света, наблюдаются перебои в работе транспорта и систем связи.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Масштаб
- Отмечается, что отключение электричества наблюдается на всей территории Испании и Португалии.
- О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.
- Причины сбоя пока не установлены.
- Потери мощности в энергосистеме Испании и Португалии после масштабного сбоя превысили 10 ГВт, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей.
Последствия
- Как сообщил корреспондент ТАСС, в Мадриде из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и сотовая связь.
- Газета ABC уточняет, что перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро испанской столицы.
- Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения. Сбой в подаче электроэнергии также привел к перебоям в работе других аэропортов региона, сообщил телеканал Euronews.
- Масштабное отключение электричества привело к полной остановке движения поездов в Испании, сообщил железнодорожный оператор Renfe.
- В результате сбоя остановлено производство электроэнергии на всех пяти испанских атомных электростанциях "по соображениям безопасности".
- Международный аэропорт Лиссабона закрыт на вылет и прилет самолетов.
- Сотни человек застряли в вагонах метро и поездов в Барселоне из-за масштабного сбоя в работе электросетей, сообщила радиостанция Cadena SER.
- В Мадриде прервали теннисный турнир Mutua Madrid Open.
- По ее информации, как минимум восемь составов системы пригородных и региональных поездов Каталонии остановились в туннелях и на станциях Барселоны.
Устранение сбоя
- Техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании, сообщила компания-оператор Red Electrica.
- Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения в некоторых районах страны, сообщил портал Portugal Resident
- По его данным, оператор E-Redes провел ряд отключений в "определенных областях", чтобы стабилизировать сеть. Сбои все еще наблюдаются в регионе Алгарве на юге Португалии.
- По данным E-Redes, отключения вызваны "проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть".
- Подачу электроэнергии в граничащей с Испанией Французской Стране Басков возобновили, сообщил французский оператор электросетей RTE.
- Там добавили, что окажут Испании помощь в ликвидации последствий сбоя.
- Восстановление работы испанских электросетей после масштабного сбоя займет от 6 до 10 часов.
Реакция властей
- Испанское правительство проводит экстренное заседание, сообщил телеканал Euronews.
- Власти Испании пообещали изучить масштабные перебои с подачей электроэнергии на предмет возможной кибератаки, сообщила газета ABC.
- Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, испанские власти сформировали кризисный комитет для мониторинга развития чрезвычайной ситуации.
- Вместе с тем причины масштабного отключения электричества пока не установлены, на данном этапе расследования версия о кибератаке не исключается, указывает агентство.
- Правительство Испании в срочном порядке созвало Совет национальной безопасности.
- В заседании примут участие председатель правительства, начальник штаба обороны и глава службы разведки.