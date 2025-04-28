На юге и западе Европы произошло масштабное отключение электричества

Масштабный сбой в работе электросетей произошел в Испании и Португалии. О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.

Миллионы человек остались без света, наблюдаются перебои в работе транспорта и систем связи.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Масштаб

Отмечается, что отключение электричества наблюдается на всей территории Испании и Португалии.

О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.

Причины сбоя пока не установлены.

Потери мощности в энергосистеме Испании и Португалии после масштабного сбоя превысили 10 ГВт, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей.

Последствия

Как сообщил корреспондент ТАСС, в Мадриде из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и сотовая связь.

Газета ABC уточняет, что перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро испанской столицы.

Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения. Сбой в подаче электроэнергии также привел к перебоям в работе других аэропортов региона, сообщил телеканал Euronews.

Масштабное отключение электричества привело к полной остановке движения поездов в Испании, сообщил железнодорожный оператор Renfe.

В результате сбоя остановлено производство электроэнергии на всех пяти испанских атомных электростанциях "по соображениям безопасности".

Международный аэропорт Лиссабона закрыт на вылет и прилет самолетов.

Сотни человек застряли в вагонах метро и поездов в Барселоне из-за масштабного сбоя в работе электросетей, сообщила радиостанция Cadena SER.

В Мадриде прервали теннисный турнир Mutua Madrid Open.

По ее информации, как минимум восемь составов системы пригородных и региональных поездов Каталонии остановились в туннелях и на станциях Барселоны.

Устранение сбоя

Техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании, сообщила компания-оператор Red Electrica.

Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения в некоторых районах страны, сообщил портал Portugal Resident

По его данным, оператор E-Redes провел ряд отключений в "определенных областях", чтобы стабилизировать сеть. Сбои все еще наблюдаются в регионе Алгарве на юге Португалии.

По данным E-Redes, отключения вызваны "проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть".

Подачу электроэнергии в граничащей с Испанией Французской Стране Басков возобновили, сообщил французский оператор электросетей RTE.

Там добавили, что окажут Испании помощь в ликвидации последствий сбоя.

Восстановление работы испанских электросетей после масштабного сбоя займет от 6 до 10 часов.

Реакция властей