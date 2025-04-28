Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС

Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции, сообщил премьер Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом.

"Наше сотрудничество получило новый толчок. Наша инвестиция сегодня получила новое, лучшее соглашение. Мы изменили множество ключевых вопросов в 16 пунктах. Гарантии становятся тверже, а инвестиция более уверенной. Итогом этого сотрудничество будет атомная электростанция у нас на севере. Польше очень важно, чтобы эта инвестиция была выгодна для обеих сторон. Благодаря усилиям обеих сторон можно сегодня с уверенностью сказать, что польско-американское сотрудничество в области ядерной энергетики идет хорошо", - сказал Туск.

В свою очередь Райт заявил, что строительство польской АЭС обеспечит создание десятков тысяч рабочих мест.

Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).