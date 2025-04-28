Россия и Индия развивают сотрудничество в угольной сфере

Директор департамента угольной промышленности Минэнерго России Петр Бобылев в ходе рабочего визита в Индию принял участие в ряде мероприятий, посвящённых укреплению российско-индийского взаимодействия в угольной сфере – международной выставке сталелитейной промышленности INDIA STEEL 2025, круглом столе «Россия – Индия» и панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сталелитейной промышленности», а также провёл ряд двухсторонних встреч с представителями профильных индийских ведомств и предприятий сталелитейной и угольной промышленности.



Директор департамента отметил, что сотрудничество двух стран в угольной промышленности развивается поступательно и конструктивно. Так, с 2021 года заключен Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго России и Минстали Индии о сотрудничестве в сфере коксующегося угля, который предполагает наращивание поставок до 40 млн тонн кокса к 2035 году. На сегодняшний день Россия является одним из лидеров по объёмам поставок угля в Индию, сообщил он.



Российской стороной был внесён ряд предложений по созданию благоприятных условий развития экспорта угля в Индию. В частности, рассматривается возможность заключения межправительственного соглашения о поддержке экспорта российского коксующегося угля в Индию, в рамках которого также могут быть зафиксированы объёмы поставок энергетического угля.

«Наши индийские коллеги высоко оценивают качество российского угля, который отвечает самым строгим стандартам. С учётом растущего спроса индийской сталелитейной отрасли на коксующийся уголь, видим большой потенциал в развитии российско-индийского взаимодействия в угольной сфере», – отметил представитель Минэнерго.

Стороны также обменялись опытом по вопросам обеспечения экологической безопасности при добыче и сжигании угля. Россия обладает передовыми технологиями очистки шахтных вод, например, «активной фильтрации». В свою очередь, индийская сторона обладает экспертизой в области утилизации золошлаков с показателем в 95 % от годового образования. Директор Департамента подчеркнул, что в России принята Энергетическая стратегия до 2050 года, которой предусмотрено доведение уровня утилизации до 90% образованных золошлаков.