СПЕЦКАБЕЛЬ на SECURIKA представил огнестойкие кабели для противопожарной защиты

22-24 апреля прошла международная выставка Securika, яркое событие в сфере обеспечения безопасности. На этом мероприятии собрались компании, представившие уникальные разработки и достижения в сфере охраны и предотвращения пожаров. В числе участников выставки и завод Спецкабель» с большим ассортиментом продукции для систем противопожарной защиты.

На стенде «Спецкабеля» можно было ознакомиться с огнестойкими кабелями. Представлены модели: КПСнг(А)-FRLS , КПСнг(А)-FRHF , КПСЭнг(А)-FRLS и КПСЭнг(А)-FRHF . Эти кабели выделяются уровнем огнестойкости и способны выдерживать длительное воздействие высоких температур. Важно отметить, что кабели, маркированные как «FRLS» и «FRHF», соответствуют строгим европейским стандартам пожарной безопасности. Различия в маркировке указывают на конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Также демонстрировали огнестойкие кабели, не содержащие галогенов, такие как СКАПС 20нг(А)-FRHF-ХЛ и СКАПС 21нг(А)-FRHF-ХЛ . Представлены и кабели с низким уровнем токсичности, такие как ЛОУТОКС 20нг(А)-FRLSLTx и ЛОУТОКС 21нг(А)-FRLSLTx .

Кабели СКАБ 250/660 и СКАБ-С в огнестойком исполнении (FR) – универсальное решение для разных задач, связанных с обеспечением безопасности.

Отдельное внимание на выставке было уделено огнестойким кабельным линиям (ОКЛ) СПЕЦКАБЛАЙН . Отличительная черта ОКЛ – простота монтажа в сетке «Манье», что облегчает процесс установки и снижает затраты на монтажные работы. Посетители выставки могли прямо на выставке сделать заказ на огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН с крепежными элементами TOUA. Напомним, при заказе на сумму от миллиона рублей в подарок предоставляется газовый монтажный пистолет, что делает предложение привлекательным для профессионалов в области безопасности.

Таким образом, продукция, представленная заводом «Спецкабель» на выставке, отвечает высоким стандартам и требованиям и подходит для обеспечения безопасности в разных сферах.