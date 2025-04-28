Ученые Машиностроительного дивизиона «Росатома» завершили комплексные испытания материалов для оборудования и трубопроводов АЭС

Специалисты Научно-производственного объединения «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО ЦНИИТМАШ, входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») завершили комплекс исследований и испытаний материалов, применяемых при изготовлении элементов тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС.

Проект был реализован по заказу АО «Атомэнергопроект» (Инжиниринговый дивизион «Росатома») в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий, которая с 2025 года стала частью национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».

Итоги исследования позволили получить данные о свойствах стали и сварных швов на десятки лет вперед (в условиях длительного воздействия высоких температур) и разработать методические рекомендации по «управлению старением» элементов тепломеханического оборудования АЭС на 60 лет вперед. Составленные рекомендации соответствуют требованиями МАГАТЭ.

В разработке общих рекомендаций по управлению старением элементов тепломеханического оборудования АЭС также приняли участие специалисты Научно-исследовательского института приборов (Научный дивизион «Росатома»). Они провели исследования и испытания оболочек кабелей для атомных станций. На основе полученных данных предложили оптимальную модель их использования с учетом рассчитанной вероятности пробоя изоляции в зависимости от степени разрушения материала.

«Впервые нами получены данные, которые позволяют прогнозировать этапы старения металла исследованного тепломеханического оборудования сроком до 60 лет. То есть стало возможным отслеживать реакции материалов оборудования и трубопроводов АЭС в зависимости от времени наработки в ходе эксплуатации. Благодаря выполненным исследованиям разработаны методические рекомендации по управлению старением элементов из сталей на разных этапах жизненного цикла атомных энергетических установок», – отметил заведующий лабораторией ультразвуковых методов исследований и метрологии НПО ЦНИИТМАШ Андрей Жуков.

Комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» (КП «РТТН») реализовывалась с 2021 года госкорпорацией «Росатом» совместно с Национальным исследовательским центром (НИЦ) «Курчатовский институт» (головная научная организация программы), Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования РФ. С 2025 года работы по федеральным проектам КП РТТН стали частью нового национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», который призван в ближайшие пять лет закрепить мировое лидерство России в атомной и новой энергетике. Он включает десять федеральных проектов. В рамках первых пяти предполагается реализовать переход блока атомной индустрии на качественно новый уровень, создав не имеющую аналогов в мире двухкомпонентную ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, разработать линейку реакторов малой и средней мощности, а также прототип опытно-промышленного термоядерного реактора – токамака с реакторными технологиями, который откроет возможности для новых решений и направлений науки: от практически неисчерпаемого источника энергии до современных космических технологий. Еще одна задача – развить материаловедческую базу для атомной энергетики.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. https://rosatommd.ru/

Научный дивизион госкорпорации «Росатом» проводит новаторские фундаментальные и прикладные исследования для разработки ядерных и неядерных технологий (в том числе в сфере замыкания ядерного топливного цикла, термоядерного синтеза, ядерной медицины); создаёт наукоёмкие технологии как для нее, так и для других отраслей промышленности. Включает в свой состав 13 научно-исследовательских институтов и коммерческих компаний: «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ГНЦ РФ-ФЭИ), Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР), Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (НИИ НПО «ЛУЧ») и другие. Они располагают развитой исследовательской инфраструктурой, а также собственным опытным производством, способным полностью воплотить научный замысел: от фундаментальных исследований до конструкторских разработок и опытных образцов. Большинство научных исследований и разработок дивизиона выполняются в рамках Единого отраслевого тематического плана. В сфере ответственности дивизиона – проведение испытаний, создание высокотехнологичного медицинского оборудования, новых конструкционных материалов. Реализуются проекты по коммерциализации перспективных наукоёмких технологий. www.niirosatom.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.