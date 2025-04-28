В центрах реализации крупных инвестпроектов требуется опережающее развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры

Согласно указу Президента о национальных целях развития страны, к 2030 году качество среды для жизни в опорных населённых пунктах должно вырасти на 30% и к 2036 году – на 60%. Эта работа проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В единый перечень опорников включены 2160 населённых пунктов. С учётом прилегающих территорий по охвату населения они покрывают практически всю страну. Среди них все агломерации и административные центры регионов – 212 населённых пунктов. Также включены 183 прочих центра, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 217 стратегических населённых пунктов, которые обеспечивают национальную безопасность, а также 1548 поселений, обслуживающих прилегающую территорию. Таким образом, более половины опорников – это малые города, посёлки городского типа и сёла. Все опорные населённые пункты войдут в программу развития, направленную на улучшение качества жизни граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, эта программа будет охватывать 16 направлений, среди которых – обеспеченность жильём, расселение аварийных домов, повышение качества коммунальных услуг, улучшение состояния улично-дорожной сети и общественного транспорта, повышение транспортной связанности, строительство социальной инфраструктуры, благоустройство территорий, подключение к газу, обеспечение доступа к интернету, закрытие несанкционированных свалок.

Для развития опорных населённых пунктов предусмотрены инфраструктурные облигации, казначейские инфраструктурные кредиты, которые придут на смену инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам (ИБК и СКК), а также механизм списания задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что за время действия инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов с 2022 года регионы по достоинству оценили удобство и гибкость данных инструментов.

«На сегодняшний день в России благодаря программам ИБК и СКК, оператором которых выступает фонд, завершены работы по более чем 630 объектам и мероприятиям. Жители крупных городов и малых поселений получают более качественные коммунальные услуги, современные социальные учреждения, обновлённые дороги и автопарки общественного транспорта. Причём новая инфраструктура оказывает положительное влияние и на другие сферы. Развиваются жилые районы, появляются новые рабочие места, привлекается больше частных инвестиций. А это неотъемлемая часть социально-экономического развития каждого региона нашей страны. Новый механизм казначейских инфраструктурных кредитов послужит тем же целям, направленным на улучшение качества жизни в регионах», – подчеркнул Ильшат Шагиахметов.

Для разных опорных населённых пунктов предусмотрены разные приоритеты. Так, в малых городах и сёлах требуется ускоренное развитие социальной инфраструктуры для сокращения оттока населения. Агломерациям и административным центрам нужно помочь с повышением эффективности экономики за счёт укрепления агломерационных связей, с наращиванием капиталовложений в научно-технологическое и инновационное развитие, повышением эффективности использования инфраструктуры. В стратегических населённых пунктах необходимо обеспечить качество среды для жизни, достаточное для сохранения и роста численности населения, поддержать проекты по диверсификации экономики, зависимой от узкой специализации градообразующих предприятий. В центрах реализации крупных инвестпроектов требуется опережающее развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также строительство жилья для привлечения кадров.