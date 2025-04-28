Запатентован новый способ защиты ЛЭП при сбоях в измерениях

Сотрудники Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на инновационный способ защиты воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) при сбоях в измерениях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Инженеры НГТУ им. Р. Е. Алексеева (г. Нижний Новгород) получили евразийский патент на инновационный способ цифровой дистанционной защиты воздушных линий электропередачи (ВЛЭП). Изобретение направлено на повышение надежности электроснабжения в ситуациях, когда происходит неисправность в измерительных цепях напряжения - ключевом элементе, от которого зависит корректная работа дистанционной защиты", - отметили в пресс-службе.

Патент на изобретение зарегистрирован в апреле и действует на территории всех стран Евразийского патентного сообщества. В их числе Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и другие государства.

В пресс-службе пояснили, что система дистанционной защиты отслеживает аварии на линиях электропередачи и автоматически отключает поврежденные участки. При этом сбои в измерении напряжения могут нарушить работу этой системы и поставить под угрозу безопасность всей сети.

"Разработанный способ обеспечивает правильное функционирование цифровой дистанционной защиты даже при неисправностях в измерениях, сохраняя стабильность и управляемость энергосистемы", - уточнили в пресс-службе.

В результате новый способ повышает устойчивость и безопасность электроснабжения в условиях цифровизации и роста нагрузок на сеть. Его цель - обеспечить надежную работу защитных систем даже тогда, когда отказывают приборы, измеряющие напряжение. Это делает электросети более устойчивыми, что особенно необходимо на критически важных объектах.