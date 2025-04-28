«Контактор» поздравляет тружеников тыла с Днем Победы!

Приближается знаменательная дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне! Этот святой праздник дорог каждому в нашей стране, ибо напоминает нам о мужестве, стойкости и героизме наших предков, победивших фашизм ценой невероятных усилий и огромных жертв.

Завод «Контактор» получил звание «Организация трудовой славы» за выпуск в годы Великой Отечественной войны продукции, поставлявшейся для нужд обороны страны, за упорство коллектива, который своим самоотверженным трудом внес весомый вклад в Победу.

Ежегодно, накануне великого праздника коллектив «Контактора», следуя доброй многолетней традиции, поздравляет участников и свидетелей тех великих событий. В этом году представители завода передали поздравления с Днем Победы и праздничные продуктовые наборы труженикам тыла, работавшим на «Контакторе»: Коптеловой Анне Фёдоровне, Рындиной Марии Алексеевне и Старшовой Любовь Николаевне.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей и сегодня являются примером для всех нас. Светлая память всем, кто не вернулся с войны. Бесконечная благодарность тем, кто ковал Победу в тылу. Мы помним! Мы гордимся!