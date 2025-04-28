Строительство криогенного цеха под Калининградом планируют завершить к концу 2025 года. Об этом рассказал директор АО «Опытное конструктивное бюро „Факел“» Павел Дронов на выездном совещании губернатора Алексея Беспрозванных с представителями делового сообщества.

«Проект, который мы сейчас реализуем — строительство криогенного цеха в парке „Храброво”. Стройку планируем завершить к концу 2025 года», — сообщил Дронов.

В 2024 году «Факелу» выдали разрешение на строительство производственной базы для криогенного цеха под Калининградом. Комплекс из 19 зданий и сооружений появится на участке с кадастровым номером 39:05:051215:395 в индустриальном парке «Храброво».

На предприятии будут производить жидкий технический кислород и жидкий азот первого сорта. Часть продукции криогенного цеха планируют поставлять на промышленные площадки АО «ОКБ „Факел“», судостроительный завод «Янтарь», а также в медучреждения Калининградской области. Сейчас весь медицинский кислород в местные больницы привозят из других регионов России.

В сентябре 2022 года Корпорация развития региона подписала соглашение с АО «Опытное конструкторское бюро „Факел“» о реализации на территории индустриального парка «Храброво» нового проекта. Тогда объём инвестиций оценивали в 1,6 миллиардов рублей.