Воткинская ГЭС увеличила выработку в 1 квартале 2025 года

Воткинская ГЭС (филиал РусГидро) в 1 квартале 2025 года выработала 434,5 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Это на 41% больше выработки за аналогичный период 2024 года, который отличался низкой приточностью. Всего с начала эксплуатации (с 1961 года) выработка гидроэлектростанции составила более 156 млрд кВт·ч.

В рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) в 1 квартале выполнялись работы по замене девятого по счету гидроагрегата (станционный №6). Модернизированный агрегат планируется ввести в эксплуатацию в июне текущего года. Также выполнялись работы по замене металлоконструкций паза аварийно-ремонтных затворов пролета №7 водосливной плотины. Завершение проекта замены пазовых конструкций планируется в текущем году. Выполнялись работы по модернизации автоматических установок пожаротушения, завершен проект по модернизации серверного оборудования.

В рамках договора с АО «Ленгидропроект» на выполнение проектных работ по установке на Воткинской ГЭС двух фазоповоротных трансформаторов, специалисты проектного института выполнили расчеты электрических режимов, проведено предпроектное обследование и инженерные изыскания. Завершение разработки проектной документации запланировано во втором квартале текущего года.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 146 генераторов, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.