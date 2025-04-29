Энергетики выполнили работы по размещению оборудования линий связи в Электростали

В середине апреля специалисты «Мособлэнерго» выполнили работы по размещению оборудования линий связи на опорах линии электропередачи компании по адресу ул. 8 Марта в г. Электросталь.

В рамках реализации договора на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) энергетики провели осуществили мероприятия по ликвидации провисов на двух пролётах воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяжённостью 40 метров и переподвесу ВОЛС на опорах ЛЭП.

Напоминаем, что «Мособлэнерго» предлагает интернет-провайдерам услуги по размещению волоконно-оптических линий связи, а также систем наружного освещения и телекоммуникационного оборудования (видеокамер, антенн и пр.) на воздушных линиях электропередачи. С подробной информацией о предоставление доступа к электросетевой инфраструктуре для размещения ВОЛС и другого оборудования можно ознакомиться на официальном сайте mosoblenergo.ru в разделе «Потребителям» - «Дополнительные услуги»: https://mosoblenergo.ru/additionalServices

Воздушные линии электропередачи – это объекты повышенной опасности.

Выполнение любых несогласованных с сетевой организацией работ в границах охранной зоны воздушной линии не только создает предпосылки для нештатных ситуаций на энергообъектах, затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ, но и создаёт опасность для жизни и здоровья. Минэнерго Подмосковья призывает операторов связи и владельцев оборудования не допускать нарушений и использовать электросетевые объекты на законных основаниях.

Наличие заключенного договора с сетевой организацией обеспечивает сохранение целостности ВОЛС операторов связи при проведении силами сетевой организации плановых работ на электросетевых объектах, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом, реконструкцией, модернизацией и новым строительством линий электропередачи (ЛЭП).