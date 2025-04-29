Генерирующая компания «Квадра» получила новое название – АО «РИР Энерго»

АО «Квадра» (входит в АО «Росатом Инфраструктурные решения» («РИР»), дивизион госкорпорации «Росатом») с 29 апреля получила новое наименование – АО «РИР Энерго». Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, также утвержден устав в новой редакции. Новое наименование открывает следующий этап в трансформации компании, начавшейся после перехода в состав госкорпорации «Росатом».

«С момента приобретения акций АО «Квадра» реализуется процесс трансформации. Он включает в себя системное внедрение инструментов производственной системы «Росатома» в работу компании, развитие клиентского сервиса, улучшение условий труда работников, повышение качества взаимодействия с региональными органами власти, внедрение корпоративной культуры госкорпорации. Реализованные мероприятие уже дали существенные положительные эффекты, которые отмечают как клиенты через регулярные опросы по качеству обслуживания, так и наши сотрудники», – отметила генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

В процессе интеграции «РИР» и «Квадры» также была сформирована электронная процессная модель, оптимизированы процессы, убраны дублирующие функции.

«За прошедшее время мы обогатили друг друга лучшими практиками и компетенциями. У нас уже третий год действует команда изменений и реализованные ею проекты дают существенные экономические и производственные эффекты», – добавила Ксения Сухотина.

В результате изменений сократились сроки проведения работ на теплосетях и последующего благоустройства, повышены качество и надежность теплоснабжения жителей.

Также существенные изменения произошли в развитии клиентского сервиса. Во всех филиалах «РИР Энерго» внедрена автоматизированная телефония, в том числе, с применением интеллектуальных голосовых помощников, расширены каналы оплаты и передачи показаний, появились инструменты оперативного информирования в случае перерывов в теплоснабжении и горячем водоснабжении (пуш-уведомления в личном кабинете, рассылки по электронной почте, голосовой робот), увеличено время работы центров обслуживания клиентов и пр.