Людиновокабель посетил День открытых дверей в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана

29 апр. 2025, 16:45
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Источник:
АО Людиновокабель
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26 апреля 2025 года предприятие «Людиновокабель» приняло активное участие в Дне открытых дверей Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Компания выступает партнером вуза и регулярно поддерживает местные образовательные проекты.

В ходе мероприятия сотрудники предприятия провели ознакомительное мероприятие для будущих студентов, подробно рассказав о заводской деятельности, перспективах стажировок и дальнейшего трудоустройства. Представителями Людиновокабеля также был организован практический мастер-класс на тему измерения сопротивления образцов кабельно-проводниковой продукции.

Мероприятие посетили руководители завода — директор по качеству и метрологическому контролю, главный инженер и специалист по персоналу.

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.