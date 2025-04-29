Людиновокабель посетил День открытых дверей в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана

26 апреля 2025 года предприятие «Людиновокабель» приняло активное участие в Дне открытых дверей Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Компания выступает партнером вуза и регулярно поддерживает местные образовательные проекты.

В ходе мероприятия сотрудники предприятия провели ознакомительное мероприятие для будущих студентов, подробно рассказав о заводской деятельности, перспективах стажировок и дальнейшего трудоустройства. Представителями Людиновокабеля также был организован практический мастер-класс на тему измерения сопротивления образцов кабельно-проводниковой продукции.

Мероприятие посетили руководители завода — директор по качеству и метрологическому контролю, главный инженер и специалист по персоналу.