Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ

В столице состоялась встреча Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолия Гарбузова с заместителем Министра по делам Правительства Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой Нассером. Стороны обсудили углубление инвестиционного сотрудничества и расширение торгово-экономических связей, включая совместную работу в рамках особой экономической зоны «Технополис Москва».

«По поручению Мэра Москвы мы последовательно расширяем торгово-экономическое сотрудничество со стратегическими партнерами среди дружественных стран, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами. По итогам 2024 года на столицу пришлось более 30 процентов всего товарооборота между Россией и ОАЭ. Наш приоритет — найти новые точки соприкосновения с Объединенными Арабскими Эмиратами в области локализации высокотехнологичных производств, обмена опытом индустриального развития и выходе на новые рынки», — отметил Министр Правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

Москва предложила партнерам из ОАЭ рассмотреть инвестиционные проекты в Особой экономической зоне «Технополис Москва» – флагмане высокотехнологичной промышленности столицы. На базе столичной ОЭЗ успешно реализуется стратегия кластерного промышленного развития Москвы, которая недавно, как и собственно «Технополис Москва», была отмечена международной премией AIM Congress 2025 Awards в Абу-Даби. Кластерный подход не только обеспечивает отраслевую синергию и повышает конкурентоспособность компаний, но и позволяет эффективно реализовывать комплексные меры поддержки государства. Так, на территории особой экономической зоны сегодня работают 4 межотраслевых кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотные авиасистемы. В целом до 2030 года в Москве будут работать не менее 13 промышленных кластеров.

Также делегации ОАЭ продемонстрировали возможности Цифрового двойника города Москвы и рассказали о других значимых ИТ-проектах столицы.

Представители арабской стороны представили ключевые инициативы по развитию свободных экономических зон, таких как Dubai Internet City, Dubai Media Zone, глобальный финансовый центр DIFC — признанные центры притяжения международного капитала и передовых производств. Особое внимание стороны уделили поддержке малых и средних предприятий — именно они составляют основу экономики ОАЭ, обеспечивая 90 процентов занятости в частном секторе.

Абдулла Нассер подчеркнул, что в Эмиратах реализуется национальная стратегия «Операция 300 миллиардов», направленная на масштабное развитие промышленности и инфраструктуры. Он отметил, что опыт Москвы в сфере создания индустриальных кластеров и поддержки экспортно ориентированных предприятий представляет большой интерес для ОАЭ. По его словам, возможность локализации московских компаний в индустриальных зонах Объединенных Арабских Эмиратов, а также создание совместных производств обеспечат выход на новые рынки и создадут основу для стратегического сотрудничества, соответствующего Целям устойчивого развития ООН, в частности, Цели 8 о достойной занятости и экономическом росте и Цели 9 о развитии инновационной промышленности и инфраструктуры.

Также стороны обсудили возможность создания рабочей группы с участием представителей Правительства Москвы и ОАЭ, целью которой станет развитие механизмов кооперации, проработка инвестиционных предложений и подготовка двусторонних решений для запуска пилотных проектов.